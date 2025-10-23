Uppgifter: Damallsvenskan kan slås ihop med Sef

En förändring inom Sveriges ligaorganisation är aktuell.

Enligt Fotbollskanalen kan damallsvenskan slås ihop med Svensk elitfotboll.

– Ett samgående har diskuterats under flera år men inga beslut kring det är tagna, säger Sef-toppen Jens T Andersson till sajten.

Foto: Bildbyrån

Svensk fotboll är organiserat på så sätt att elitklubbarna på herrsidan är separerade från elitklubbarna på damsidan. Intresseorganisationen Svensk elitfotboll (Sef) representerar klubbarna i allsvenskan och superettan, medan Elitfotboll dam representerar damallsvenskan och elitettan. Nu kan det ske en förändring.

Enligt Fotbollskanalen är en omorganisation aktuell, där upplägget innebär att damallsvenskan skulle ta steget in i Sef och bli en del av allsvenskan och superettan.

Förändringen sägs tidigast kunna genomföras 2027, enligt uppgifterna.

– Ett samgående har diskuterats under flera år men inga beslut kring det är tagna, säger Sef-ordföranden Jens T Andersson till Fotbollskanalen.

Samtidigt kan elitettan slås ihop med tredjeligan på herrsidan, elitettan.

– Det stämmer. Det är den arbetshypotesen vi har tagit fram som modell. Sedan är det inte beslutat att det är exakt så det ska bli, det kan mynna ut i något annat, men vi har det som en hypotes, säger Anders Billström, ordförande i Elitfotboll dam och medlem i Sef:s styrelse.