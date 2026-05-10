Uppsalas glädje – tog säsongens första seger

Nykomlingen Uppsala IK har väntat ett tag.

Nu har man vunnit sin första match för året.

Detta då man besegrade Vittsjö GIK med 3-0.

Med fyra matcher spelade hade den damallsvenska nykomlingen Uppsala IK förlorat två matcher och kryssat lika många.

I dag skulle en förlösande första seger komma för Uppsala – som tog emot Vittsjö GIK på hemmaplan.

Matchens första mål gjorde Älvali Lindström i den 38 minuten innan Lovis-Esmeralda Bång utökade ledningen med en dryg kvart kvar att spela.

Sex minuter senare höll sig Lindström framme för andra gången i matchen och såg till att samtliga tre poäng hamnade i Uppsalas händer.

I tabellen återfinns Uppsala-laget på en åttonde-plats medan Vittsjö är tolva.