Uppsalas glädje – tog säsongens första seger
Nykomlingen Uppsala IK har väntat ett tag.
Nu har man vunnit sin första match för året.
Detta då man besegrade Vittsjö GIK med 3-0.
Med fyra matcher spelade hade den damallsvenska nykomlingen Uppsala IK förlorat två matcher och kryssat lika många.
I dag skulle en förlösande första seger komma för Uppsala – som tog emot Vittsjö GIK på hemmaplan.
Matchens första mål gjorde Älvali Lindström i den 38 minuten innan Lovis-Esmeralda Bång utökade ledningen med en dryg kvart kvar att spela.
Sex minuter senare höll sig Lindström framme för andra gången i matchen och såg till att samtliga tre poäng hamnade i Uppsalas händer.
I tabellen återfinns Uppsala-laget på en åttonde-plats medan Vittsjö är tolva.
