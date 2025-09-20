Växjö sänkte AIK: ”Vi spelar väldigt bra”

SOLNA. AIK tog emot Växjö på Skytteholm.

Då vann Växjö efter två mål i första halvlek.

– Vi spelar väldigt, väldigt bra i första halvlek och får in två stycken mål och tycker inte att de är riktigt farliga, säger lagkapten Josefin Harrysson.



Foto: Bildbyrån

Hur känns det med seger?

– Jätteskönt, de här matcherna är ju de roligaste. Vi spelar väldigt, väldigt bra i första halvlek och får in två stycken mål och tycker inte att de är riktigt farliga. De är väl farliga när vi ger dem bollen. Så en otroligt skön vinst.

Matchen mot AIK var inte en match Växjö förväntade sig att vinna. ”Gnaget” var favoriter men kunde inte nå upp till förväntningarna.

– Vi går in för att vinna varje match. Vi hade en väldigt dålig match mot dem i våras, nästan vår. om man ska säga klappmatch eller när vi inte alls presterade. Så det var väldigt skönt idag att komma och kunna. Vi känner att vi kan slå många av lagen i allsvenskan, nästan alla, när vi har vår bästa dag. Och idag visar vi framförallt i första halvlek att vi är ett lag man kan räkna med och inte bara slå så lätt. Även om vi inte ligger i toppen av allsvenskan. Så de här tre poängen var superviktiga.

Växjö ställs inför en tuff match mot Hammarby nästa vecka. Efter dagens seger kommer Växjö ta med sig mycket självförtroende.

– Väldigt skön prestation och tre poäng. Så det är klart att vi kommer ta med det. Vi hade en väldigt bra prestation förra veckan mot Kristianstad. Men fick tyvärr inte utdelning. Så vi byggde vidare på spelet den här matchen. Och nu får vi med oss poängen. Så jag hoppas att vi kan fortsätta och bjuda på bra spel nästa vecka. Men det är klart att det blir ett väldigt tufft motstånd.