Växjö tog tre viktiga poäng – vann mot AIK

SOLNA. AIK välkomnade Växjö till Skytteholm.

Matchen slutade 1–2 till Växjö.

AIK sparkade igång första halvlek och efter sju minuter får AIK en hörna men som inte ledde någonvart. Efter 20 minuter kunde Växjö ta ledningen genom Larkin Russell.

Bara minuter senare får AIK ett jätteläge när en fin väggpass kommer men anfallaren hinner inte med att slå in bollen. Ett läge som hade varit optimalt för att kvittera men så blev det inte. Istället kunde Växjö utöka sin ledning när Kamogawa utökade ledningen för gästerna.

Linda Sembrant hade ingen vidare debut och hon byttes ut i den 64:e minuten. Efter det bytet blev det mer fart på AIK men Växjö visste vad som behövdes göras för att hålla tätt och försöka säkra sin ledning.

Efter 70 minuter kunde AIK reducera genom inbytte Villemo Dahlqvist, en frisk fläkt som visade glöd och kändes som en av de få som ville att AIK skulle vinna. Med kvarten kvar så får Maja Bay Østergaard en smäll på foten men kan fortsätta spela. Däremot var publiken inte glada. Efter danskens utspark så får Elin Nilsson en smäll och ligger ner ett tag.

I slutet av andra halvlek var AIK gång på gång nära på att kvittera men bollen gick inte in i mål. Den gick utanför, över eller så lyckades gästernas försvar ta bort bollen.

Matchen slutade 1–2 och tre poäng till Växjö.