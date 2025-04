Wangerheim: ”Siktar mot att vara med i EM-truppen”

Ellen Wangerheim fullständigt öser in mål i damallsvenskan för sitt Hammarby.

Nu siktar anfallaren på att ta en plats i Sveriges EM-trupp i sommar.

– Jag kan inte göra annat än att lägga ner hårt arbete, säger hon till Fotbollskanalen.

Efter de tre damallsvenska omgångarna har Ellen Wangerheim, 20, gjort sex (!) mål. Under gårdagens match mellan Hammarby och Rosengård gjorde hon sitt sjätte mål – efter att ha hyllats med ett tifo inför matchen.



– Det var magiskt och nästan lite tårar som kom. Jag har spelat i Bajen så länge nu och det var väldigt fint att se, säger hon till Fotbollskanalen.



Till sommaren väntar ett EM-slutspel för det svenska damlandslaget, som Ellen Wangerheim hoppas vara en del av. Så sent som i mars kallades hon in till blågult för första gången och fick även göra debut mot Italien på Strawberry arena.



– Det är såhär man vill att det ska gå som fotbollsspelare och jag spelar såklart med ett självförtroende just nu. Det börjar bli en liten press i att prestera och att man måste ha den här högstanivån nu varje match. Men jag gillar att ha den pressen på mig och trivs med den, säger hon och fortsätter:



– Det klart att jag siktar mot att vara med i den EM-truppen men jag måste lägga ner hårt arbete här i Hammarby. Det är här det kommer visa sig om jag får den platsen eller inte. Jag kan inte göra annat än att lägga ner hårt arbete så får jag hoppas att det resulterar i en plats, avslutar Wangerheim.