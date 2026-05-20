Zlatan Ibrahimovic hyllar Hammarby

Hammarby blev nyligen cupmästare på damsidan.

Nu väljer Zlatan Ibrahimovic att hylla laget på sin Instagram.

Sedan 2019 är Zlatan Ibrahimovic indirekt delägare i Hammarby IF genom bolaget AEG Sweden, som äger 47 procent av Hammarby Fotboll AB.

Sedan dess har Zlatan pratat varmt om Hammarby och under den aktiva karriären ryktades han under en period till klubben.

I samband med att Hammarbys damlag vann svenska cupen efter finalseger mot BK Häcken valde den tidigare anfallaren att uppmärksamma händelsen i sina social kanaler.

Via Instagram har Zlatan delat en hyllningsbild till Hammarbys cupvinande lag, samma bild som klubben la ut på sitt officiella konto. Textraden gapar däremot tomt.