Beskedet: Yohanna uttagen i Nigerias landslagstrupp

Zadok Yohanna kommer spela landslagsfotboll.

AIK-stjärnan är uttagen i Nigerias trupp till turneringen Unity Cup.

Foto: Bildbyrån

Zadok Yohanna kan göra landslagsdebut för Nigeria. Det har tidigare ryktats om att AIK:s superlöfte var aktuell för ”Super Eagles” och nu har han presenterats som ett av namnen i truppen till Unity Cup.

Turneringen spelas på Charlton Athletics hemmaarena The Valley i London den 26-30 maj. Nigeria inleder Unity Cup mot Zimbabwe och vid en seger blir det final mot Indien eller Jamaica.

I och med att Unity Cup spelas i slutet av maj kan Yohanna missa minst en match för AIK. ”Gnaget” ställs mot IK Sirius den 30 maj.

Nigeria kommer även att spela landskamper senare i sommar mot Polen och Portugal. Där har förbundskaptenen Eric Chelle inte valt att ta ut Yohanna.