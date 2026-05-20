Besaras fullständiga lekstuga – näst bäst i hela Europa

Han gjorde tre mål och en assist mot Malmö FF.

Nahir Besara är inte bara Hammarbys bästa spelare just nu.

Han är även näst bäst i Europa för sin ålder.

Efter en jobbig inledning i allsvenskan har Gais hittat tillbaka till vinnarspåret och har inte förlorat en match sedan omgång tre.

För Hammarbys del har det gått desto bättre, då man ligger tvåa i serien med fem segrar, två kryss och en förlust.

Ett motstånd som ”Bajen” dock har det tufft mot är just ”Makrillarna” från Göteborg – som man gästar under onsdagskvällen.