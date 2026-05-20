JUST NU: Gais tar ledningen – efter försvarstabbe

Gais tar emot Hammarby i en framskjuten match på Gamla Ullevi.

Då väljer Kalle Karlsson att bänka lagkaptenen Nahir Besara.

Onsdagens möte mellan Gais och Hammarby har flyttats från omgång 15 till följd av att båda lagen kommer spela Europakval i sommar.

Hammarby ligger dagsläget tvåa i allsvenskan, fem poäng bakom serieledarna Sirius. Gais har efter en tung inledning gått fem raka matcher utan förlust och är just nu på plats nio.

Bajen gör sammanlagt fyra förändringar från matchen mot Malmö FF. Mest anmärkningsvärt är att Nahir Besara förpassas till bänken. Även Noah Persson, Tesfaldet Tekie och Frank Adjei inleder vid sidan efter start senast.

I Gais görs tre ändringar. Joachim Fagerjord, Anes Cardaklija och Rasmus Niklasson Petrovic kommer in istället för Robin Frej, Filip Backman och Oscar Pettersson.

I den 26:e minuten försökte Ibrahima Fofana passa hem bollen till Warne Hahn. Bollen blir dock för lös och snappas upp av Rasmus Niklasson Petrovic, som rullar in ledningsmålet för Gais.

Efter ledningsmålet började Hammarby skurva upp tempot och efter en havltimme träffar Paulos Abraham stolpen.

Lagens startelvor

Gais

Mërgim Krasniqi – August Wängberg, Anes Cardaklija, Oskar Ågren, Matteo de Brienne – William Milovanovic, Joachim Fagerjord, Róbert Thorkelsson – Max Andersson, Samuel Salter, Rasmus Niklasson Petrovic

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Ibrahima Fofana, Frederik Winther – Markus Karlsson, Oscar Johansson Schellhas – Montader Madjed, Paulos Abraham, Victor Lind – Elohim Kaboré