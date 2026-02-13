Beskedet: Jonna Andersson avslutar landslagskarriären
Jonna Andersson har fyllt 33 – och tagit ett stort beslut.
Detta då hon har meddelat att hennes landslagskarriär är över.
Hon har gjort 112 landskamper, spelat tre EM, två VM och två OS för det svenska damlandslaget.
Nu har Jonna Andersson, 33, bestämt sig för att avsluta landslagskarriären och fokusera på den kommande säsongen med Linköpings FC. Detta samtidigt som hon kommer att genomgå en ”högre tränarutbildning”.
Under sin landslagskarriär har Jonna Andersson vunnit guld med F19-landslaget, varit med och säkrat två silvermedaljer i OS och två brons i VM.
”Grattis till en fin landslagskarriär Jonna Andersson”, skriver Svensk Fotboll i ett inlägg på X.
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 13, 2026
