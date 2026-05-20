Hammarby-kaptenen aktuell för landslaget

Elma Junttila Nelhage är skadad och ”Blågult” har drabbats av en mittbackskris.

Nu kan Hammarbys Alice Carlsson kallas in till VM-kvalet.

– Vi har en bruttolista och jag nämnde öppet förra gången att hon är en av flera som vi tittar på, säger Tony Gustavsson i podcasten Damfotbollskanalen.

Lyon-backen Elma Junttila Nelhage är skadad och kommer missa Champions League finalen mot Barcelona. Mittbacken går även en kamp mot klockan för att hinna tillbaka till det avgörande VM-kvalet i början på juni.

22-åringen har blivit en viktig kugge och en nyckelspelare i Sveriges försvarsspel i generationsväxlingen som pågår.

– Hur konstigt den än låter, om en spelare som var debutant förra året, så ses hon som en stöttepelare och en nyckel i vår backlinje just nu, säger Gustavsson i Fotbollskanalens podcast Damfotbollskanalen.

”Blågult” går dock mot en mittbackskris när Junttila Nelhage och Nathalie Björn är skadade. Magdalena Eriksson och Linda Sembrant har lagt landslagsskorna på hyllan och Amanda Ilestedt har haft lite skadeproblematik men är påväg tillbaka.

I Tony Gustavssons förra trupp fanns Bella Andersson, 19, och Sofia Reidy, 22, med som alternativ på mittbacken. I den pågående krisen kan Gustavsson blicka mot Hammarbys lagkapten och mittback Alice Carlsson, 30.

– När det gäller Alice så har jag varit och tittat på Hammarby live, inte bara på henne. Vi har en bruttolista och jag nämnde öppet förra gången att hon är en av flera som vi tittar på. Sedan tittar vi på vad vi tror är allra bäst för just den kommande samlingen, berättar Gustavsson.

Tony Gustavsson tar ut sin landslagstrupp tisdagen den 26 maj.