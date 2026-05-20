Uppgifter: Barcelona ute efter Chelsea-stjärnan

João Pedro fick inte en plats i Brasiliens VM-trupp.

Nu kan han vara föremål för en flytt till FC Barcelona.

Det rapporterar spanska Mundo Deportivo.

Foto: Bildbyrån

Så sent som under natten till tisdag presenterade Carlo Ancelotti den 26-mannatrupp som kommer att representera Brasilien under det kommande världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada.

Något förvånande utelämnades Chelsea-stjärnan João Pedro, som däremot inte lät känslorna gå över styr.

”Jag försökte alltid att ge mitt bästa. Tyvärr var det inte möjligt att uppfylla drömmen om att representera mitt land i ett VM, men jag förblir lugn och fokuserad, som jag alltid försöker vara”, sade 24-åringen efter VM-nobben.

Nu kan han vara aktuell för en flytt till FC Barcelona, enligt spanska Mundo Deportivo. De skriver att den katalanska klubbens intresse för Atletico Madrids Julian Alvarez har svalnat och att man nu kommer att jobba för att värva den brasilianska stjärnan.

João Pedro har spelat för Chelsea sedan sommaren 2025 och gjort 52 matcher i vilka det har blivit nio mål och fyra mål.