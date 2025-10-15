Gustavssons jätteskräll – AIK-veteranen uttagen
Damlandslaget ställs mot Spanien i Nations League-semin.
I dag, onsdag, har den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson presenterat landslagstruppen.
Damlandslagets nya förbundskapten Tony Gustavsson, som tog över efter Peter Gerhardsson, gör sig redo för sin första landslagssamling. Då väntar tufft motstånd när ”Blågult” ställs mot Spanien i semifinalen i Nations League.
Under onsdagen presenterade Gustavsson truppen till semifinalerna och förbundskaptenens första landslagstrupp.
När Gustavsson presenterade sin trupp stod det klart att AIK:s 38-årige veteran, Linda Sembrant, har tagits ut. Landslagsveteranen meddelade inför sommarens EM att mästerskapet skulle bli hennes sista, men nu är Sembrant tillbaka i ”Blågult”.
Om försvararen säger förbundskaptenen:
– Jätteglad att få med henne i samlingen. Som ni vet så jobbade jag med henne i Tyresö. Hon står får den här kontinuiteten som jag har pratat om. Hon vet min spelide. Trots åldern har hon fysiken på plats, säger han och fortsätter:
– Hon kommer vara en jätteviktig spelare för mig. Hade hon inte haft fotbollskvaliteterna hade hon inte varit uttagen.
”Hon är viktig mot Spanien”
Spelare som Häckens storstjärna Felicia Schröder, Monica Jusu Bah, och Elma Junttila Nelhage är alla uttagna till den första landslagstruppen.
– Jätteroligt tycker jag. Hon har fightats ett tag på bänken men har tagit sig in och fått minuter, säger Gustavsson om Junttila Nelhage, som har slagit sig in i franska Lyons startelva.
Om Jusu Bah:
– Hon har gjort en väldigt, väldigt intressant säsong. Med sin fart och sin toppfart har hon inga problem med att hänga med i tempot internationellt. Just en sådan fart är viktigt mot Spanien.
Samtidigt petas Ellen Wangerheim, som var en del av Sveriges EM-trupp i somras, från truppen.
Sverige ställs mot Spanien borta den 24 oktober och hemma den 28 oktober.
Truppen:
Målvakter: Tove Enblom. Jennifer Falk, Moa Öhman.
Försvarare: Nathalie Björn, Magdalena Eriksson, Smilla Holmberg, Amanda Ilestedt, Elma Junttila Nelhage, Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Linda Sembrant.
Mittfältare/anfallare: Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Hanna Bennison, Stina Blackstenius, Rebecka Blomqvist, Evelyn Ijeh, Monica Jusu Bah, Rosa Kafaji, Fridolina Rolfö, Johanna Rytting Kaneryd, Felicia Schröder, Julia Zigiotti Olme.
