Gustavssons jätteskräll – AIK-veteranen uttagen

Damlandslaget ställs mot Spanien i Nations League-semin.

I dag, onsdag, har den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson presenterat landslagstruppen.

Foto: Bildbyrån

Damlandslagets nya förbundskapten Tony Gustavsson, som tog över efter Peter Gerhardsson, gör sig redo för sin första landslagssamling. Då väntar tufft motstånd när ”Blågult” ställs mot Spanien i semifinalen i Nations League.

Under onsdagen presenterade Gustavsson truppen till semifinalerna och förbundskaptenens första landslagstrupp.

När Gustavsson presenterade sin trupp stod det klart att AIK:s 38-årige veteran, Linda Sembrant, har tagits ut. Landslagsveteranen meddelade inför sommarens EM att mästerskapet skulle bli hennes sista, men nu är Sembrant tillbaka i ”Blågult”.

Om försvararen säger förbundskaptenen:

– Jätteglad att få med henne i samlingen. Som ni vet så jobbade jag med henne i Tyresö. Hon står får den här kontinuiteten som jag har pratat om. Hon vet min spelide. Trots åldern har hon fysiken på plats, säger han och fortsätter:

– Hon kommer vara en jätteviktig spelare för mig. Hade hon inte haft fotbollskvaliteterna hade hon inte varit uttagen.

Linda Sembrant, 2025. Foto: Bildbyrån

”Hon är viktig mot Spanien”

Spelare som Häckens storstjärna Felicia Schröder, Monica Jusu Bah, och Elma Junttila Nelhage är alla uttagna till den första landslagstruppen.

– Jätteroligt tycker jag. Hon har fightats ett tag på bänken men har tagit sig in och fått minuter, säger Gustavsson om Junttila Nelhage, som har slagit sig in i franska Lyons startelva.

Om Jusu Bah:

– Hon har gjort en väldigt, väldigt intressant säsong. Med sin fart och sin toppfart har hon inga problem med att hänga med i tempot internationellt. Just en sådan fart är viktigt mot Spanien.

Samtidigt petas Ellen Wangerheim, som var en del av Sveriges EM-trupp i somras, från truppen.

Sverige ställs mot Spanien borta den 24 oktober och hemma den 28 oktober.

Truppen:

Målvakter: Tove Enblom. Jennifer Falk, Moa Öhman.

Försvarare: Nathalie Björn, Magdalena Eriksson, Smilla Holmberg, Amanda Ilestedt, Elma Junttila Nelhage, Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Linda Sembrant.

Mittfältare/anfallare: Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Hanna Bennison, Stina Blackstenius, Rebecka Blomqvist, Evelyn Ijeh, Monica Jusu Bah, Rosa Kafaji, Fridolina Rolfö, Johanna Rytting Kaneryd, Felicia Schröder, Julia Zigiotti Olme.