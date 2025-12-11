Klart: Magnus Wikman ny förbudskapten för U23-landslaget

Magnus Wikman är klar som förbudskapten för U23-landslaget.

Det meddelar Svenska Fotbollförbundet under torsdagen.

– Det känns väldigt roligt att få ta över som ny förbundskapten för U23-landslaget, säger Wikman via SvFF:s uttalande.

Foto: Bildbyrån

Damlandslaget före detta assisterande förbundskapten Magnus Wikman lämnade efter sommaren. Nu är han klar som förbundskapten för U23-landslaget och lämnar sin roll som assisterande tränare i IFK Norrköping.

– Det känns väldigt roligt att få ta över som ny förbundskapten för U23-landslaget. Efter åren i damlandslaget vet jag vad som krävs för att slå sig in på den nivån, och med erfarenheten från den tiden ser jag fram emot att på bästa möjliga sätt förbereda spelarna på att ta steget upp till A-landslaget – samtidigt som vi givetvis vill göra resultat och vinna fotbollsmatcher, säger Magnus Wikman via uttalandet.

Fotbollsförbudets ungdomslandslagschef Tomas Turesson kommenterar den nya förbundskaptenen.

– Vi är glada över att få tillsätta Magnus Wikman som ny förbundskapten för U23-landslaget. Magnus är rätt person för att fortsätta att utveckla spelarna och ta vidare U23:s resa med fortsatt fina resultat. U23-landslaget är bryggan till damlandslaget, och att ha en förbundskapten som kan den verksamheten och vet vad som krävs av spelarna för att ta nästa steg är en otrolig styrka, säger Tomas Turesson.

Den första samlingen med landslaget för Magnus Wikman och övriga i U23-teamet inleds i slutet av februari 2026.