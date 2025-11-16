Magdalena Eriksson slutar i landslaget

Magdalena Eriksson, 32, avslutar sin landslagskarriär.

Det meddelar hon på svenska fotbollförbundets hemsida.

– Jag har varit tvungen att lyssna på min kropp och min hälsa, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Magdalena Eriksson meddelar på SvFF:s hemsida att hon slutar i landslaget.

Eriksson berättar att beslutet beror på att hon måste tänka på sin hälsa och att ge sig själv chansen att kunna återhämta sig efter skador.

– Jag har varit tvungen att lyssna på min kropp och min hälsa, och prioritera det. Det är verkligen ett beslut jag önskar att jag inte behövt ta, men på grund av hur min kropp mår nu för tiden är det ett beslut som jag känner att jag måste ta, säger hon på förbunds hemsida.

32-åringen gjorde sin debut i Blågult 2024. Totalt blev det 123 landskamper.

– Landslaget har verkligen betytt så mycket för mig under alla dessa år. Det vi uppnått tillsammans i landslaget är det jag är mest stolt över i min karriär och jag kommer minnas alla år med så mycket glädje. Vi har haft så roligt tillsammans och skördat så många framgångar, samtidigt som vi drivit många viktiga frågor, stått upp för oss själva och damfotbollen. Jag är väldigt stolt över min landslagsresa, säger hon.

Marika Domanski Lyfors, senior advisor för landslaget, om Erikssons val att avsluta landslagskarriären.

– Magdalena kommer vara oerhört saknad i ett svenskt landslag. Hon är en väldigt skicklig back som betytt mycket för det här landslagets utveckling. Inte bara genom hennes prestationer och vinnarinstinkt, där hon varit given i landslaget och vunnit flera medaljer under sina år i blågult, utan också genom det fina ledarskapet och driv hon stått för under samtliga matcher och samlingar, säger Domanski Lyfors.