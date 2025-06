Klart: Tony Andersson ny huvudtränare i AFC Eskilstuna

Tony Andersson tar återigen över som huvudtränare för AFC Eskilstuna.

Samtidigt övergår Melke Alan till rollen som sportchef.

Detta meddelar ettan-klubben under tisdagen.

Tony Andersson har förflutet i AFC Eskilstuna som tränare.

Andersson tränade klubben under hösten 2023 och nu står det klart att han återvänder till ettan-klubben.

Han tar plats som huvudtränare, samtidigt som Melke Alan övergår till en renodlad sportchefsroll.

– Melke har gjort otroligt mycket för AFC Eskilstuna under de senaste två åren och det är få huvudtränare som hade ställt upp på på föreningen som Melke Alan gjort. Framför allt under förra året när det var så skakigt som det var kring klubbens ekonomi och organisation. Melke har gjort det och gör det fortfarande dagligen, säger klubbchef Peter Harich via klubbens hemsida.

AFC Eskilstuna placerar sig i skrivande stund på trettondeplats i ettan norra.