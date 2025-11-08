Norrby klara för kval – J-Södra föll mot Eskilsminne

Norrby IF kommer att möta Utsiktens BK i kvalet till superettan.

Det står klart efter att man vunnit mot FC Trollhättan – samtidigt som J-Södra förlorade mot Eskilsminne.

Foto: Bildbyrån

Kvalspelet upp till superettan står klart.

I det ena mötet ställs Örebro SK mot antingen HTFF eller Nordic United. I det andra kommer Norrby IF att göra upp med Utsiktens BK.

Det senare står klart efter att Borås-klubben besegrade FC Trollhättan på bortaplan där Chisomnazu Chika Chidis blev stor hjälte med sitt 3-2-mål i den 86:e minuten. Det innebär att Norrby slutar tvåa i Ettan Södra bakom Ljungskile SK.

Det gör det också på grund av att Jönköpings Södra förlorade med 4-2 borta mot Eskilsminne IF.