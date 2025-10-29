Jönköpingspolisen har fått kraftig kritik.

Nu har fallet lämnats över till Särskilda åklagarkammaren för granskning, enligt Jönköpings-Posten.

– I slutändan kan det leda till att enskild polis straffas för det här, säger biträdande lokalpolisområdeschef Erik Lindblad till lokaltidningen.

Foto: Bildbyrån

Det var i samband med Jönköpings södras match mot Ljungskile tidigare i oktober som den uppmärksammade händelsen inträffade. Polisen gick in på J-Södras hemmaståplats för att ta ned en banderoll föreställande cannabisblad – ett agerande som har fått kraftig kritik från flera olika håll under den senaste tiden.

Enligt lokaltidningen Jönköpins-Posten har polisens interna jurister utrett agerandet och kommit fram till att det var felaktigt. I stället skulle ordningsvakter på plats eller representanter från klubben tagit ned banderollen.

– Mitt ansvar nu är att formellt lämna över granskningen för en intern utredning. I slutändan kan det leda till att enskild polis straffas för det här, det kan handla om disciplinära åtgärder som varning eller något annat, säger Jönköpingspolisens biträdande lokalpolisområdeschef Erik Lindblad till JP.

Ärendet har lämnats över till Särskilda åklagarkammaren, instansen som utreder brottsmisstankar mot poliser.

– Vi måste fundera nästa gång. Vi måste vara tydliga med att det inte ska vara en polisman som gör det. För man ska kunna förvänta sig att polisen agerar korrekt. Jag kan bara be om ursäkt att vi gjorde fel, säger Lindblad till lokaltidningen.