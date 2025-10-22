Berg missar mötet med Dinamo Zagreb

Malmö FF ställs mot Dinamo Zagreb i Europa League imorgon.

Då kommer man att få klara sig utan Oliver Berg.

– Oliver Berg är tyvärr sjuk. Han blev det efter matchen mot Norrköping, säger Anes Mravac till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Oliver Berg gjorde en oväntat start när Malmö FF besegrade IFK Norrköping den gångna helgen.

Något nytt framträdanden kommer det dock inte att bli för norrmannen när MFF ställs mot Dinamo Zagreb imorgon i Europa League, detta då han är sjuk. Även Arnor Sigurdsson är ett frågetecken inför morgondagen match.

– Oliver Berg är tyvärr sjuk. Han blev det efter matchen mot Norrköping och han har inte tränat sedan dess. Arnór hade en liten känning i dag och han är ett frågetecken, säger Anes Mravac till Fotbollskanalen.

Malmö FF får samtidigt klara sig utan Erik Botheim, Gentian Lajqi och Anders Christiansen som är skadade, samt Lasse Berg Johnsen och Daníel Gudjohnsen som är avstängda.