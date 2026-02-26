Celtic ute ur Europa League trots kvällens seger

Celtic vann returen mot Stuttgart med 1–0, men det hjälpte inte.

Efter storförlusten i det första mötet är skottarna ute ur Europa League.

Foto: Bildbyrån

Celtic tog sig an VfB Stuttgart i returmötet i playoff-spelet till Europa League under torsdagskvällen.

Förutsättningarna var tuffa. I det första mötet hade Stuttgart vunnit med klara 4–1 och därmed krävdes en stark insats från Celtic för att vända dubbelmötet.

Benjamin Nygren, som gjorde Celtics enda mål i den första matchen, inledde returen på bänken och byttes in i den 68:e minuten. Dessförinnan hade Celtic fått en smakstart där Luke McCowan redan i den första minuten skickade in 1–0 och gav gästerna hopp om en upphämtning.

Trots den tidiga fullträffen lyckades Celtic inte få in fler bollar. Matchen slutade 1–0 på bortaplan, men sammanlagt över två möten skrevs resultatet till 4–2 i Stuttgarts favör.

Därmed är Celtics Europa League-resa över för den här säsongen.