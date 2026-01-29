MFF åker ner till Belgien för den sista omgången av Europa Leagues ligafas.

Matchen mot Genk drar i gång kl. 21:00 på Disney Plus.

Här kommer allt du behöver veta om kvällens drabbning.

Foto: Bildbyrån

Jakob Bergelv.

Europa League-säsongen 2025/26 kommer inte bli ihågkommen med glädje i Malmö. Det har bara blivit en poäng och inför kvällens avslutande match är endast israeliska Maccabi Tel Aviv sämre än MFF.

Att inte hamna sist i den 36 lag stora ligatabellen är så till vida den enda moroten som Malmö kan jaga. Den sista matchen Europamatchen för den här säsongen kommer spelas mot belgiska Genk på bortaplan.

Arena: Cegeka Arena, Genk

Cegeka Arena, Genk Datum: 29 januari 2026

29 januari 2026 Avsparkstid: 21:00

21:00 Streamingplattform: Disney Plus

Var kan jag streama Europa League-matchen mellan Malmö FF och Genk?

Samtliga matcher i Europa League och Conference League går att streama på Disney Plus. För att få tillgång till matcherna behöver du ett abonnemang på plattformen.

Foto: Bildbyrån

Sändningen startar klockan 20:50 och matchen mot Genk kommenteras av Jesper Hussfelt och Jens Fjällström.

Malmö FF mot Genk – vad kan man förvänta sig?

Malmö FF lider av en skadekris. Martin Olsson, Anders Christiansen, Pontus Jansson, Andrej Djuric, Johan Dahlin, Jens Stryger och Otto Rosengren stod alla över träningspasset i tisdags, enligt Sydsvenskan. Laget ska ha formerats enligt följande:

Robin Olsen/Melker Ellborg – Johan Karlsson, Oscar Lewicki, Colin Rösler, Theodor Lundbergh – Salifou Soumah, Adrian Skogmar, Kenan Busuladzic, Hugo Bolin – Sead Haksabanovic, Erik Botheim.

Om han spelar kommer matchen mot Genk bli det den sista i karriären för Oscar Lewicki, som meddelat att han lägger av efter säsongen. 33-åringen är fostrad i MFF:s akademi och har spelat över 200 tävlingsmatcher för klubben. Han var även en tongivande spelare i det svenska U21-landslag som vann EM-guld 2015. Det blev därefter 15 landskamper för A-landslaget som han även representerade under EM 2016.

Foto: Bildbyrån

Genk går tungt i den inhemska ligan och man parkerar för närvarande på en elfte plats av 16 lag. I Europa League har det gått betydligt bättre. Inför kvällen match ligger laget tia, vilket innebär avancemang till playoff-rundan. Vid seger mot MFF har man goda möjligheter att klättra upp till plats åtta och därmed avancemang direkt till åttondelsfinal.

I truppen återfinns svensken Jusef Erabi som anslöt till klubben från Hammarby i höstas. Den här säsongen har det blivit 16 matcher och ett mål i alla tävlingar för Erabi, som på senare tid ryktats bort från den belgiska klubben.

Malmös resultat i Europa League så här långt: