Dubbla misstag ledde till MFF-förlust mot Ludogorets 

Malmö FF premiärspelade i Europa League mot Ludogorets.

Detta i vad som blev en tuff kväll för de Himmelsblå – som förlorade.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen drog den nya Europa League-säsongen i gång för Malmö FF när den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad kom på besök till Eleda stadion.

Där inledde de Himmelsblå bra och skapade två chanser under de första fem minuterna.

Därefter skulle man precis slå en hörnspark men fick avvakta då domaren lyssnade till sitt VAR-rum. De hade nämligen funnit en potentiell straffsituation i anfallet innan, vid MFF:s box.

Detta då Gabriel Busanello gjort ner Edvin Kurtulus och, efter domarens granskning vid skärmen, dragit på sig en straffspark.

Den tog Stanic hand om och lyckades överlista Robin Olsen. Således var ställningen 0-1 till bortalaget.

Med 24 minuter på klockan var oturen framme för MFF igen. Detta då Robin Olsen kom ut fel på ett inlägg och Ludogorets-spelaren Erick Bile kunde raka in 2-0 bakom burväktaren.

Det blev den första halvlekens slutresultat.

I den andra halvleken inledde hemmalaget bäst, utan att skapa några riktigt farliga målchanser.

Det gjorde istället Ludogorets som tvingade Robin Olsen till flera räddningar och MFF-försvaret till att blockera skott.

Med nära tio minuter kvar att spela testade Lasse Berg Johnsen ett avslut från distans, som via täck gick hela vägen in i mål. Således hade Malmö fått vittring på ett kryss.

Malmö FF gjorde vad man kunde för att forcera in ett kvitteringsmål men lyckades inte. Således slutade Europa League-premiären med förlust.