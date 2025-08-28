Edvin Kurtulus målskytt – i avancemanget

Ludogorets vände mot Shkendija Tetovo.

Då nätade Edvin Kurtulus i 4–1-segern.

Ludogorets är därmed vidare till Europa League.

De avgörande playoff-matcherna till Europa League avgjordes under torsdagen.

Då spelade bulgariska Ludogorets mot nordmakedonska Shkendija Tetovo. Inför returmatchen ledde Shkendija med 2–1.

I returen var det en svensk som spräckte matchnollan. Den förre Hammarby-backen Edvin Kurtulus kunde placera in 1–0-målet på en retur från Shkendija-keepern.

Efter 90 minuter stod det 3–1 till Ludogorets och matchen gick till förlängning som det bulgariska hemmalaget vann med 4–1 (5–3 totalt).



