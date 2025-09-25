Förlust för Edvardsens Go Ahead Eagles i Europa League
Go Ahead Eagles ställdes mot FCSB i Europa League.
Då förlorade Victor Edvardsen och hans mannar med 1–0.
Under torsdagen inledde Go Ahead Egales sin Europa League-ligafas. Då stod rumänska FCSB för motståndet.
De rumänska gästerna skulle visa sig starka och slog Go Ahead Eagles efter ett mål av David Miculescu i den 13:e minuten.
Hemmalagets farligaste chans kom genom svenske Victor Edvardsen som spelade fram till Mathis Suray som inte lyckades förvalta chansen.
Efter matchen skriver den nederländska tidningen De Telegraaf följande:
”Go Ahead Eagles var det bättre fotbollslaget och dominerade matchen med snyggt anfallsspel, men som så ofta händer med holländska lag i europeiska tävlingar föll de avgörande ögonblicken åt fel håll”.
