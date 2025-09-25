Förlust för Edvardsens Go Ahead Eagles i Europa League

Go Ahead Eagles ställdes mot FCSB i Europa League.

Då förlorade Victor Edvardsen och hans mannar med 1–0.

Foto: Alamy

Under torsdagen inledde Go Ahead Egales sin Europa League-ligafas. Då stod rumänska FCSB för motståndet.

De rumänska gästerna skulle visa sig starka och slog Go Ahead Eagles efter ett mål av David Miculescu i den 13:e minuten.

Hemmalagets farligaste chans kom genom svenske Victor Edvardsen som spelade fram till Mathis Suray som inte lyckades förvalta chansen.

Efter matchen skriver den nederländska tidningen De Telegraaf följande:

”Go Ahead Eagles var det bättre fotbollslaget och dominerade matchen med snyggt anfallsspel, men som så ofta händer med holländska lag i europeiska tävlingar föll de avgörande ögonblicken åt fel håll”.

