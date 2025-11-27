Graham Potter såg Lagerbielke på plats mot Rangers

Under torsdagen gästade Braga Rangers i Europa League.

Då var den svenska förbundskaptenen Graham Potter på plats för att se Gustaf Lagerbielke.

Det rapporterar BBC.

Foto: Alamy

Under torsdagskvällen ställdes Rangers mot Braga på Ibrox Stadium i Europa League.

Då spelade svenske Gustaf Lagerbielke från start för bortalaget – framför ögonen på den svenske förbundskaptenen Graham Potter, enligt BBC.

Då skulle Lagerbielkes Braga knipa en poäng, trots att man spelade med en man mindre i en halvtimme. Det resultatet innebär att Braga nu är sjua i Europa League-tabellen samtidigt som Rangers är på plats 33.

För svensk del, där mittbacken Lagerbielke var en del av Potters senaste trupp, väntar Ukraina i playoff till VM 2026. Den matchen spelas i mars.