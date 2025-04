Kryss mellan Spurs och Frankfurt – Bergvall nära drömmål

Första rundan av kvartsfinalen mellan Tottenham och Eintracht Frankfurt är spelad.

Lucas Bergvall var nära att bli hjälte men matchen slutade 1-1.





Europa League-slutspelet fortsätter och det är dags för den första rundan av kvartsfinalerna. Tottenham tar emot Eintracht Frankfurt hemma på Hotspur Stadium.



När startelvorna presenterades fanns både Lucas Bergvall och Hugo Larsson med – i respektive lag.



Dejan Kulusevski saknades på grund av skada.



***



Hemmalaget fick en tuff start på matchen. Redan efter fem minuter tog Hugo Ekitiké sig fram på vänsterkanten, vek inåt i banan och dundrade in ett stenhårt avslut som gav tyskarna ledningen.



Efter dryga halvtimmen skille Tottenham kvittera. Maddison stod för en fin passning in till Porro i straffområdet – som på ett elegant sätt klackade in bollen i mål.



Ställningen var 1–1 i paus .



Kort efter halvtid var Lucas Bergvall nära att göra ett drömmål för Tottenham. Mittfältaren drog till från distans med ett kanonskott som träffade kryssribban.



Den andra halvleken var ganska händelsefattig och mer mål blev det inte. Matchen slutade 1-1.

Startelvor:



Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Bergvall, Bentancur, Maddison – Johnson, Solanke, Son



Eintracht Frankfurt: Kaua – Kristensen, Koch, Theate, Brown – Skhiri, Tuta – Götze, Larsson, Bahoya – Ekitike