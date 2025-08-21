Malmö FF fick smakstart på Europa League-playoffet.

MFF sänkte Sigma Olomouc med 3–0.

Efter uttåget mot FC Köpenhamn väntade tjeckiska Sigma Olomouc i Europa League-kvalet för Malmö FF.

Det första mötet spelades på Eleda Stadion i Malmö och det var hemmalaget som tog ledningen. Detta efter att Taha Ali spelat fram Sead Haksabanovic i den åttonde minuten. Haksabanovic kunde placera in bollen bakom Sigma-keepern för 1–0 till MFF.

Det andra målet kom bara med bara tre minuter kvar av den första halvleken. Den gången återigen Sead Haksabanovic som lyckades dunka upp bollen i nättaket efter en hörna.

2–0 i halvtid.

– Jag såg en fri yta och jag bara sprang in i den, säger Haksabanovic om det första målet till MFF Play.

I en andra halvleken fick Anders Christiansen göra minuter på hemmaplan för första gången sedan svenska cupen i maj.

Dansken var även högst delaktig i situationen som ledde fram till straff för MFF när han spelade fram Emmanuel Ekong som gjordes ner. Lasse Berg Johnsen kunde pricka krysset från elva meter och slutresultatet blev 3–0.

Returen spelas i Tjeckien den 28 augusti.