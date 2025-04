JUST NU: Manchester United kvitterar

Det första mötet i kvartsfinalen i Europa League.

Manchester United tog emot Lyon under torsdagskvällen.

Matchen startade 21.00.

Manchester United tog emot franska Lyon i den första rundan i kvartsfinalen i Europa League.

Amorim valde att ställa upp samma elva som i helgens Manchester-derby.

***



Manchester United var nära att ta ledningen när Bruno Fernandes fick ett bra läge, men ett Lyon-ben styrde avslutet till hörna.

Kort därpå var det istället Lyon som tog ledningen. Thiago Almada slog in 1–0 till Lyon på frispark – ett skott som smet in via Onanas händer. Målet sågs som en grov miss då Manchester United-målvakten felbedömde frispark helt.



Precis före pausvilan kvitterade Manchester United genom Leny Yoro, som nickade in ett volleyskott från Manuel Ugarte i Lyon-målet.

Startelvor:

Lyon: Lucas Perri – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Akouokou, Veretout – Cherki, Mikautadze, Almada.

Manchester United: Onana – Mazraoui, Maguire, Yoro – Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu – Fernandes, Højlund, Garnacho.