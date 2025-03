Spurs vidare till kvartsfinal efter Odoberts show

Spurs var pressade till att vinna – och gjorde precis det.

Efter att ha vänt dubbelmötet till ledning kvitterade AZ Alkmaar.

Då gjorde Odobert sitt andra mål för kvällen och förde Spurs till kvartsfinal i Europa League.

Under torsdagskvällen returspelade Tottenham Hotspur och AZ Alkmaar i åttondelsfinalen av Europa League.



Efter förra veckans hemmaseger för nederländarna (1-0) krävdes det en seger med minst ett mål för Spurs för att ha chans på avancemang.



Så skulle det även bli, efter lite om och men.



Redan i den 27 minuten gjorde 20-årige Wilson Odobert 1-0 för sitt Tottenham Hotspur som då hade kvitterat dubbelmötet.



Det resultatet stod sig fram till pausvila men tre minuter in i den andra slog James Maddison till och gjorde 2-0. Således hade Spurs vänt dubbelmötet till sin fördel.



Med en dryg timme spelad skulle dock AZ Alkmaar göra sitt första mål för kvällen när Koopmeiners drog till från håll. Det målet skulle kvittera dubbelmötet i tio minuter – innan Odobert stötte in sitt andra mål för kvällen och tog Tottenham till kvartsfinal i Europa League.



Lucas Bergvall spelade 84 minuter och belönades med betyget 8,0 av FotMob.





Startelvor:



Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, va de Ven, Spence – Sarr, Bergvall, Madisson – Odobert, Solanke, Son.



AZ Alkmaar: Owosu– Odoro; Møller Wolfe, Pentera, Goes, Maikuma – Koopmeiners, Buurmeister, Clasie – Poku, Parrott, Sadiq.