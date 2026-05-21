Uppgifter: Foden och Shaw petas från Englands VM-trupp

Harry Maguire ser ut att få sällskap av flera tunga namn utanför Englands VM-trupp.

Enligt samstämmiga uppgifter lämnas både Phil Foden och Luke Shaw utanför Thomas Tuchels trupp till VM 2026.

När Englands förbundskapten Thomas Tuchel presenterar VM-truppen under fredagen väntas flera profiler saknas.

Tidigare under torsdagen stod det klart att Harry Maguire inte tagit en plats i mästerskapstruppen. Kort därefter kom nya uppgifter från engelska medier som gäller att även Phil Foden och Luke Shaw lämnas utanför.

Manchester Citys Phil Foden har varit en del av Englands fyra senaste landskamper, men enligt samstämmiga uppgifter i England får offensivspelaren ändå ingen biljett till VM.

Luke Shaw, som spelat samtliga matcher för Manchester United den här säsongen, ser därmed också ut att missa mästerskapet.

England möter Kroatien, och Panama.