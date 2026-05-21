JUST NU: Elfsborg och Mjällby gör flera förändringar

Elfsborg ställs mot Mjällby i allsvenskan under torsdagskvällen.
Matchen startar 19.00.
Se startelvorna nedan.
Elfsborg tar emot Mjällby på Borås Arena.
Mjällby får fortsatt klara sig utan flera nyckelspelare. Tom Pettersson och Abdoulie Manneh saknas även denna gång i matchtruppen. Dessutom är Elliot Stroud och Timo Stavitski skadade, medan Axel Norén och Viktor Gustafson är avstängda.
I Elfsborg gör tränaren Björn Hamberg ett par ändringar jämfört med den senaste matchen. Arber Zeneli och Sebastian Holmén tar plats i startelvan, medan Buhari Ibrahim och Taylor Silverholt får inleda på bänken.
Uppdatering: Under uppvärmningen fick Iqbal en känning vilket gjorde att han tvingades slänga in handduken. In i hans ställe kom Romeo Leandersson.
Startelvor:
Elfsborg: Pettersson – Mohammed, Holmén, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Beck, Östman, Zeneli
Mjällby: Wallinder – Miettinen, Iqbal, Svanberg – Granath, Gustavsson, Malachowski Thorell, Bang-Kittilsen – Kjaer, Bergström, Tidstrand
