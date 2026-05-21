JUST NU: Elfsborg och Mjällby gör flera förändringar

Elfsborg ställs mot Mjällby i allsvenskan under torsdagskvällen.

Matchen startar 19.00.

Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg tar emot Mjällby på Borås Arena.

Mjällby får fortsatt klara sig utan flera nyckelspelare. Tom Pettersson och Abdoulie Manneh saknas även denna gång i matchtruppen. Dessutom är Elliot Stroud och Timo Stavitski skadade, medan Axel Norén och Viktor Gustafson är avstängda.

I Elfsborg gör tränaren Björn Hamberg ett par ändringar jämfört med den senaste matchen. Arber Zeneli och Sebastian Holmén tar plats i startelvan, medan Buhari Ibrahim och Taylor Silverholt får inleda på bänken.



Uppdatering: Under uppvärmningen fick Iqbal en känning vilket gjorde att han tvingades slänga in handduken. In i hans ställe kom Romeo Leandersson.



Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Mohammed, Holmén, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Beck, Östman, Zeneli

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Iqbal, Svanberg – Granath, Gustavsson, Malachowski Thorell, Bang-Kittilsen – Kjaer, Bergström, Tidstrand



