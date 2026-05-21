Bonmatí sågar Champions League-finalen i Oslo: ”Ett steg tillbaka”

På lördag avgörs damernas Champions League-final på Ullevål i Oslo, där Barcelona ställs mot Lyon. Men alla är inte nöjda med valet av spelplats.

Barcelonas mittfältsstjärna Aitana Bonmatí, som spelat fem raka Champions League-finaler, riktar skarp kritik mot att årets final avgörs på en mindre arena i Norge.

– Norge är ett fantastiskt land, men förutsättningarna är annorlunda. Att gå från att fylla stora arenor till en mindre arena i Norge är ett steg tillbaka, säger Bonmatí till RAC1.

Den spanska landslagsstjärnan lyfter särskilt publikkapaciteten som ett problem. Förra årets final spelades på Estadio José Alvalade i Lissabon, som tar över 50 000 åskådare. På Ullevål ryms cirka 28 000 personer.

Enligt norska VG är finalen slutsåld. Matchen mellan Barcelona och Lyon spelas på lördag klockan 18.00.