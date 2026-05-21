Officiellt: Jens Askou tar över Toulouse

Den tidigare IFK Göteborg-tränaren Jens Berthel Askou är klar för ett nytt uppdrag.

Ligue 1-klubben Toulouse meddelar att dansken blir lagets nya huvudtränare.

Den franska klubben bekräftar via sina officiella kanaler att den danske tränaren blir ny ansvarig för A-laget inför nästa säsong. Några detaljer kring kontraktslängden har ännu inte offentliggjorts.

Askou kommer närmast från en lyckad sejour i skotska Motherwell, där han tog över som huvudtränare inför säsongen. Debutåret slutade med en fjärdeplats i ligan.

Under de senaste veckorna har Askou framför allt pekats ut som huvudkandidat till Toulouse-jobbet, och nu står det alltså klart att han fortsätter karriären i Frankrike.

Toulouse har en match kvar att spela av årets Ligue 1-säsong och ligger för närvarande på tionde plats i tabellen.

För svensk fotbollspublik är Askou ett välbekant namn. Sommaren 2023 tog han över IFK Göteborg, men lämnade klubben ett år senare för en roll som assisterande tränare i Sparta Prag.