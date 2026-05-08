Kan göra Glenn Strömberg sällskap – och bli historisk

Victor Lindelöfs Aston Villa är klara för Europa League-final.

Då kan svenskan skriva in sig i historieböckerna – på flera sätt.

Under torsdagen besegrade Aston Villa, med Victor Lindelöf i laget, Nottingham Forest med 4–0. Birminghamklubben blev därmed klar för Europa League-finalen i Istanbul där tyska Freiburg väntar.

För Lindelöfs är finalmötet i Turkiet en möjlighet till revansch. Svensken har varit med om att förlora två Europa League-finaler med Manchester United, senast förra säsongen då man förlorade mot Tottenham Hotspur på San Mamés i Bilbao.

Den gången blev han kvar på bänken. När United förlorade på straffar mot Villarreal 2021 spelade Lindelöf hela matchen.

Riskerar negativ utmärkelse

Men fallet kan också bli högt för den svenska landslagskaptenen. Om Aston Villa förlorar finalen mot Freiburg kommer Lindelöf skriva in sig i i svensk fotbollshistoria – och inte på ett positivt sätt.

I ett sådant scenario blir 32-åringen den första svensken att ha förlorat tre europeiska finaler, både när det kommer till Europa League och Champions League.

Endast två andra svenskar tangerar Lindelöfs facit med två finalförluster. Dessa är Mats Magnusson som förlorade två Uefa-cupfinaler med Benfica, och Joachim Björklund som gjorde detsamma i Champions League med Valencia.

Det finns även två svenskar som har både vunnit och förlorat stora europeiska finaler. Den ena är Glenn Strömberg, som vann Uefa-cupen med IFK Göteborg 1982 och förlorade samma turnering med Benfica säsongen efter.

Den andra är Henrik Larsson, som är ensam svensk att ha spelat final i båda europeiska turneringarna. 2003 förlorade ”Henke” finalen av Uefacupen med Celtic och 2006 vann han Champions League med Barcelona.

Skulle däremot Lindelöf vinna finalen så kommer det var första gången som tre olika Europamästare i rad har svensk representation. De två tidigare var Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall med Spurs i fjol, samt Isak Hien och Emil Holm med Atalanta 2024.