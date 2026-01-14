MFF bekräftar skadesmäll – lämnar träningslägret

Malmö FF befinner sig på träningsläger i Spanien.

Nu lämnar Jens Stryger och flyger till Sverige efter en skada.

”För att optimera sin fysiska återhämtning på bästa sätt lämnar Jens Stryger träningslägret och återvänder till Malmö”, skriver MFF.

Foto: Bildbyrån

Om två dagar ställs Malmö FF mot Sparta Prag i en träningsmatch och genrep inför Europa League-återstarten mot Crvena Zvezda nästa vecka. För att ladda upp befinner sig MFF i Sotogrande, Spanien, men nu står det klart att en nyckelspelare lämnar träningslägret och reser tillbaka till Sverige.

Det rör sig om Jens Stryger, som klev av träningen under tisdagen. Den danska högerbacken lämnar lägret för att fortsätta rehaben i Sverige, meddelar Malmö FF under onsdagen.

In kallas den 16-åriga Vicente Ponnert Hidalgo, till vardags i MFF:s P19.