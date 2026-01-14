Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

MFF bekräftar skadesmäll – lämnar träningslägret

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Malmö FF befinner sig på träningsläger i Spanien.
Nu lämnar Jens Stryger och flyger till Sverige efter en skada.
”För att optimera sin fysiska återhämtning på bästa sätt lämnar Jens Stryger träningslägret och återvänder till Malmö”, skriver MFF.

251101 Malmö FFs Jens Stryger Larsen deppar under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Häcken och Malmö FF den 1 november 2025 i Göteborg.
Foto: Bildbyrån

Om två dagar ställs Malmö FF mot Sparta Prag i en träningsmatch och genrep inför Europa League-återstarten mot Crvena Zvezda nästa vecka. För att ladda upp befinner sig MFF i Sotogrande, Spanien, men nu står det klart att en nyckelspelare lämnar träningslägret och reser tillbaka till Sverige.

Det rör sig om Jens Stryger, som klev av träningen under tisdagen. Den danska högerbacken lämnar lägret för att fortsätta rehaben i Sverige, meddelar Malmö FF under onsdagen.

”För att optimera sin fysiska återhämtning på bästa sätt lämnar Jens Stryger träningslägret och återvänder till Malmö”, skriver klubben.

In kallas den 16-åriga Vicente Ponnert Hidalgo, till vardags i MFF:s P19.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt