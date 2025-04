Uppgifter: Nilsson Lindelöf lämnade Old Trafford i paus

Under torsdagen slog Manchester United ut Lyon i förlängning av kvartsfinalen i Europa League.

Redan i halvtid tvingades dock Victor Nilsson Lindelöf att lämna Old Trafford.

– Vic” hade ett personligt problem, och han behövde lämna, säger Ruben Amorim till enligt Daily Mail.

Manchester United stod för en bragdartad vändning i kvartsfinalen av Europa League mot Lyon.



Under förlängningsspelet föll hela fem mål – varav tre kom från det röda Manchester-laget som avancerade till semifinal.



Glädjen i Ruben Amorims lag var enorm, för de allra flesta. Enligt uppgifter från Manchester Evening News tvingades två spelare att lämna Old Trafford redan efter den första halvleken.



Detta i form av Victor Nilsson Lindelöf och Noussair Mazraoui, som båda tvingades att ta hand om familjefrågor.



– Vi hade ett problem med ”Noussa” i halvtid. ”Vic” hade ett personligt problem, och han behövde lämna, säger Ruben Amorim enligt Daily Mail.



Båda spelarna uppges också må bra under omständigheterna.



I semifinalen ställs Manchester United mot Athletic Club där det första mötet spelas i Bilbao den första maj och returen i Manchester en vecka senare.