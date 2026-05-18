”VNL” väntas starta EL-finalen – trots skada

Victor Nilsson Lindelöf byttes ut skadad i halvtid senast.

Nu väntas den svenska landslagskaptenen starta för Aston Villa i Europa League-finalen, enligt Birmingham Live.

Foto: Alamy

Det var i halvtid i Premier League-mötet mellan Aston Villa och Liverpool (4–2) i fredags som den svenska mittbacken Victor Nilsson Lindelöf, 31, tvingades till ett tidigt byte. Precis som i de senaste matcherna startade ”Blågult”-kaptenen på Aston Villas mittfält tillsammans med belgaren Youri Tielemans, men tränaren Unai Emery tvingades plocka av ”VNL” med en känning i foten.

Fem dagar efter segern mot Liverpool ställs Birmingham-klubben mot tyska SC Freiburg i finalen i Europa League på onsdag. Då väntas Nilsson Lindelöf vara tillbaka i startelvan – trots det tidiga bytet senast.

Får chansen på mittfältet

Det är lokaltidningen Birmingham Live som rapporterar att 31-åringen ser ut att vara tillgänglig för Villa till onsdagens final. Samtidigt skriver samma tidning att mittfältaren Amadou Onana, som Nilsson Lindelöf har vikarierat för på mittfältet, kan vara tillbaka till onsdagskvällen. Trots det väntas ”VNL” gå före och starta på innermittfältet.

”Även om Onana är tillräckligt frisk för att vara med i truppen kan Emery välja att starta med Lindelöf, medan belgaren eventuellt används som inhoppare vid behov”, skriver Birmingham Live.

Foto: Alamy

Finalen startar klockan 21:00 på onsdag. Det är Aston Villas första europeiska final sedan Europacup-finalen 1982 (1–0-seger mot Bayern München).