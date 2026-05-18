Uppgifter: Trabzonspor trappar upp jakten på Silas Andersen

Turkiska Trabzonspor uppges öka intresset för BK Häckens mittfältare Silas Andersen.

Klubben ska vara redo att lägga ett mångmiljonbud.

Silas Andersen fortsätter att omges av transferintresse. Enligt turkiska Fotomaç har Trabzonspor intensifierat jakten på BK Häckens mittfältare.

Uppgifterna gör gällande att den turkiska klubben är beredd att erbjuda omkring fyra miljoner euro, motsvarande cirka 44 miljoner kronor, för dansken. Häcken ska däremot värdera Andersen betydligt högre och uppges vilja ha runt sju miljoner euro.

Trots avståndet i värderingarna sägs parterna närma sig varandra, även om en övergång ännu inte är nära.

Andersen anslöt till Häcken inför säsongen 2025 och har hittills gjort 55 matcher för Hisingsklubben.