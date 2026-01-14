Därför flyttas Sef Trophy: ”En kombination av allt”

Sef Trophy har genom åren avgjorts i Göteborg parallellt med Gothia Cup.

Så blir inte fallet längre utan från i år kommer turneringen att spelas på våren och 2026 så spelas den i Norrköping.

Thomas Hasselgren, akademiutvecklare hos Svensk elitfotboll, förklarar för FotbollDirekt varför man gör denna ändring.

– Dels så handlar det om belastning på de här 15-åringarna, de har väldigt mycket under det året, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg är regerande Sef Trophy-mästare efter att ha besegrat Sollentuna FK med 2–1 i finalen på Heden förra sommaren.

Blåvitt lär vilja försvara sin titel, men på hemmaplan under Gothia Cup kommer man inte få chansen att göra den, detta då turneringen inte kommer att spelas i samband med Gothia från och med nu.

Häromdagen meddelade Svensk elitfotboll att turneringen istället kommer att spelas i Norrköping i början av april och för FotbollDirekt förklarar Thomas Hasselgren, akademiutvecklare hos Sef, varför man ändrar.

– Dels så handlar det om belastning på de här 15-åringarna, de har väldigt mycket under det året. Det är första landslagsuttagningen, så det är dels logistiskt gällande belastning för spelarna då det är första året med landslag- och distriktslagsverksamhet. Så de främsta spelarna har väldigt hård belastning över sommarperioden. Så det är en fotbollsmässig del, säger han och fortsätter:

– Sen är det också så att Gothia fortfarande växer så de kanske inte har utrymme, de växer hela tiden så det är svårt för dem att ha ytterligare en klass. Det har också varit önskemål från klubbarna, för under Gothia där vi haft det tidigare, som är under sommaren, kanske är en av få veckor de kan vara lediga. Så grunden är väl en kombination av allt det.

Under Gothia Cup har Sef Trophy varit en publikattraktion.

Turneringen har dragit dit publik från andra tävlingsklasser, men även en hel del branschfolk som agenter och scouter. Nu i Norrköping så väntas trycket runt om bli lugnare.

– Det kommer nog att bli lite lugnare. Dels har det med årstiden att göra men även att Gothia samlar mycket folk naturligt. Samtidigt så kan man se sportsliga fördelar med uppvärmningsytor och omklädningsrum i Norrköping, det finns större möjligheter med det. Vi ser att kanske själva fotbollsdelen får ett lyft runt omkring, med omklädningsrum, teorilokaler och liknande. Det här blir en klass som det fokuseras på och som blir väldigt koncentrerad. Under Gothia har det någon spelats ute i Alingsås, på Hisingen, ute i Torslanda och allt vad det heter. Det är egentligen bara finalen och fjolårets semifinaler som var inne på Heden, för att få det där stora trycket. Sen har det ändå varit ganska mycket folk i både Torslanda ifjol och Alingsås året innan. Det är väl en kombination av önskemål från klubbarna och i dialog med Gothia, sen hade vi det också i Norrköping i två år under pandemin vilket vi tyckte fungerade bra med planer, boende och allt runt omkring med mat och logistik. Vi är ganska trygga med Norrköping och vi har haft ganska mycket samarbeten med IFK Norrköping.

Turneringen hålls som sagt i år i Norrköping och arrangeras av IFK Norrköping, men Peking kommer inte att vara värdar varje år. 2027 kommer turneringen gå av stapeln på betydligt sydligare breddgrader.

– Det vi har gjort nu är att klubbarna fått anmäla intresse för att arrangera, så 2026 så kommer det att vara i Norrköping och 2027 är planen att det ska vara i Helsingborg.

Planen är alltså att det blir lite en vandringsturnering och inte alltid i Norrköping?

– Nej det kommer inte vara fast för all framtid. Sen var väl det de två klubbarna som hade bäst ansökan om man säger så. Så därför beslutade vi att hålla det i Norrköping 2026, dels för att de har erfarenhet från tidigare. Helsingborg får sedan ett år till på sig och kan kolla lite på hur Norrköping har gjort. Så tanken är att det ska rulla lite mellan klubbarna som vill arrangera.

Hur stort var intresset från de andra Sef-klubbarna att arrangera?

– Jag tror att det var fem-sex stycken som har visat intresse, men de här tvås intresse var så realistiskt. Nu brukar inte alla klubbar vara med, men vi räknar ändå med att det blir 24-28 lag och då ska det finnas boende, det är ändå 400-500 boende som krävs för spelare och ledare, sen kommer säkert också en del föräldrar. Det är ändå en apparat för en förening att arrangera, det är inte bara för vem som helst att klara det. Det ska också finnas tillgång till planer, tillgång till uppvärmningsytor, tillgång till mat. Det ska ändå fungera ganska bra med logistiken att ta sig från boendet till planerna, men även att ta sig till turneringen. Norrköping ligger väldigt centralt utifrån ett Sef-perspektiv. Det är enkelt för klubbarna att ta sig till Norrköping med tåg från Stockholm och egentligen från Skåne med, Malmö-tåget kan du åka på morgonen. Det var egentligen de två som stod som kandidater och vi tyckte båda två såg väldigt starka ut och därför beslutade vi att tilldelad Norrköping 2026 och Helsingborgs 2027, avslutar Hasselgren.

Turneringen i år går av stapeln under påskhelgen den 3-6 april.