Potter om Hiens skada: ”Inte positivt”

Isak Hien var tvungen att lämna planen i den första halvleken mot Ukraina.

Graham Potter är inte säker på när mittbacken kommer vara tillbaka.

– Det ser inte så positivt ut just nu, säger förbundskaptenen till Fotbollskanalen.

En dryg havltimme in i matchen satte sig Isak Hien ner i gräset. Mittbacken klev kort därefter av planen med ett lindat vänsterlår. han plats fylldes av Carl Starfelt.

– Det var en smäll att förlora honom. Det ser inte så positivt ut just nu. Men vi får se, säger Graham Potter till Fotbollskanalen.

Även Gabriel Gudmundsson behövde läkarvård under matchen. I hans fall handlade det om vänsterknäet. Leedsförsvararen höll i fram till den 77:e minuten, då han ersattes av Daniel Svensson.

Gudmundsson tror inte att hans knä kommer hålla honom borta från planen på tisdag, då Polen gästar Nationalarenan.

– Det tror jag inte. Jag fick en smäll. Som allting annat handlar det om att ta hand om kroppen och se till att man är förberedd på bästa sätt, säger han efter matchen.

Vid vinst mot Polen på tisdag så har Sverige säkrat en plats i VM 2026.