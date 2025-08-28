Profilen rasar: Isak borde inte få spela VM-kval

Alexander Isak är uttagen till Sveriges trupp till VM-kvalet.

Förre fotbollsspelaren och mediaprofilen Andy Townsend tycker inte att han borde få spela.

– Det borde finnas regler som förhindrar att det händer, säger den förre Chelsea-spelaren till Talksport.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Alexander Isak fortsätter samtidigt som det står klart att svensken är uttagen till truppen i VM-kvalet mot Slovenien och Kosovo.

Den förre Chelsea-spelaren Andy Townsend tycker inte att Isak borde få spela Blågults matcher på grund av att han inte tränar med sitt nuvarande lag – Newcastle.

– Det borde finnas regler som förhindrar att det händer. Han har inte haft någon önskan att spela för Newcastle, att ens vilja träna, vilket vi alla är medvetna om och tror är situationen, säger Townsend till Talksport.

Han fortsätter:

– Om så är fallet … om du inte vill gå till jobbet och om du inte vill spela i försäsongsmatcher eller när klubben ber dig att spela, varför ska du då få gå och spela för ditt land för att det passar dig, för att du känner att du har rätt till det?

Enligt Townsend borde fotbollens styrande organ sätta stopp för sådana situationer.

– Jag menar allvar här, jag tycker inte att det borde tillåtas. Jag är förvånad över att det inte finns åtgärder på plats från styrande organ som Fifa och Uefa för att förhindra att det händer.

Sverige spelar sin första VM-kvalmatch borta mot Slovenien på måndag den 5 september.