Smith om att inte bli uttagen: ”Fick en förklaring”

Eric Smith blev inte uttagen i landslagets senaste VM-kvaltrupp.

Detta trots att han nu kände sig redo.

– Jag fick en förklaring av Jon Dahl Tomasson, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken Eric Smith, 28, har inlett säsongen starkt i Bundesliga för St. Pauli, men trots det blev han inte uttagen till Sveriges VM-kvaltrupp. Nu berättar han för Sportbladet att han fått en förklaring från förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

– Jag fick en förklaring av Jon Dahl Tomasson till varför jag inte blev uttagen senast. Jag uppskattar att han förklarade vad anledningen var. Jag får bara försöka göra det ännu bättre och hoppas på en ny chans, säger Smith i en intervju med Sportbladet.

Under 2024 tvingades Smith tacka nej till landslagsspel vid fyra tillfällen – två gånger på grund av skador och två gånger av personliga skäl, bland annat vid dottern Lilys födelse. Han poängterar att han aldrig sagt nej utan giltig anledning och att hans nivå fortsatt varit hög.

– Jag tycker inte jag sjunkit i nivå jämfört med förra året. Att jag inte blivit uttagen kan bero på att andra spelare presterat ännu bättre, säger Smith.