Thoréns besked: ”Nilsson ansluter till truppen”

Gustaf Nilsson togs inte ut till truppen som ska möta Nordirland och Luxemburg.

Nu kallas dock anfallaren in till samlingen.

– Nilsson ansluter till truppen, säger SvFF:s presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.

När Jon Dahl Tomasson annonserade sin trupp till den kommande samligen stod det klart att Gustaf Nilsson, 27, inte fanns med.



Nu står det emellertid klart att Club Brügge-strikern kallas in till träningslägret som hålls i Marbella.



– Nilsson ansluter till truppen, säger SvFF:s presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.



Exakt varför Nilsson kallas in – och om han ersätter någon – får vi besked om i eftermiddag.



– Jon Dahl Tomasson kommer att informera kring truppen på pressträffen i eftermiddag.



Under den kommande samligen spelar Sverige dubbla träningslandskamper. Först mot Luxemburg borta den 22 mars och sedan mot Nordirland hemma den 25 mars.



Gustaf Nilsson står noterad för 34 matcher med Club Brügge i vilka han har gjort elva mål och fem assist. I landslaget har han gjort tre mål på sju matcher.