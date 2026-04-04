Ahmedhodžić hälsning: ”Stort lycka till”

Bosnien & Herzegovina kommer spela sitt andra VM-slutspel i sommar.

Svensk-bosniern Anel Ahmedhodžić har valt att skicka en hälsning till sina landsmän.

– De här killarna visade sitt hjärta och sin själ för Bosnien & Hercegovina, skriver han på Instagram.

Anel Ahmedhodžić har inte spelat för det bosniska landslaget sedan 2024. Det började med att den förra MFF-backen valde att pausa sin landslagskarriär till följd av näthat.

Det beslutet togs inte emot väl av landslagsledningen som valde att porta mittbacken för all framtid.

Trots avstängningen väljer Ahmedhodžić, numera hemmahörande i Feyenoord, att gratulera sina landsmän efter att Bosnien & Herzegovina kvalificerat sig för sitt blott andra VM-slutspel någonsin.

”Jag vet att jag är sen, men bättre sent än aldrig! Ärligt talat, jag är ledsen över att jag inte var en del av det (VM-avancemanget). Det här landet betyder mycket för mig och ett ögonblick som det här kan inte förbises”, skriver han på Instagram.

27-åringen beklagar sig också över situationen som uppstått mellan honom och landslaget.

”Det blev komplicerat och tyvärr, det som hände, hände. De här killarna visade sitt hjärta och sin själ för Bosnien & Hercegovina och varje fan kan vara stolt. Stort lycka till. Jag kommer att heja på er som alltid. Det är säkert. Jag önskar er all lycka i världsmästerskapet och att ni fortsätter att skriva historia för vårt land”.

Anel Ahmedhodžić har spelat 24 landskamper för Bosnien & Herzegovina. Han har därtill medverkat i en träningsmatch för Sverige, innan han valde att byta landslag.