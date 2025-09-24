Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Almqvist och Hed med assist i FA-cup segern

Lovina Stafhammar
Den före detta Djurgårdsduon Tove Almqvist och Ebba Hed lämnade Sverige för Nottingham Forest.
De gjorde varsin assist i 2–1 segern i FA-cupen.

Foto: Bildbyrån

Tove Almqvist och Ebba Hed lämnade Djurgården i augusti för att spela i engelska andra ligan och Nottingham Forest. Under onsdagen spelade svenskorna FA-cup mot Newcastle United. Då slog dem till med varsin assist.

Newcastle United tog ledningen i matchen genom mål av Beth Lumsden i den 54:e minuten men bara en minut senare kunde Tove Almqvist spela fram till Aimee Claypole, som varit på lån i Linköping FC under förra hösten. Tre minuter senare kunde Ebba Hed spela fram till Kirsty Smith som satte slutresultatet 2–1.

Nottingham Forest ligger nu tvåa i grupp A med samma poäng som Manchetser City.

