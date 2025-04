Amin Sarr målskytt när Hellas Verona kryssade mot Torino

Amin Sarr hade inte gjort mål på tolv raka Serie A-matcher.

Med en timme på klockan i matchen mot Torino tog han ledningen för sitt Hellas Verona.

Det var svenskens fjärde fullträff för Verona-klubben.

Efter en längre period med sporadiska inhopp har Amin Sarr, 24, gjort sig till en startspelare för Hellas Verona.



Under söndagen ställdes hans lag mot Torino på bortaplan i en match av stor vikt för Hellas Verona Serie A:s bottenstrid.



En timme in i matchen hade inga mål fallit på Stadio Olimpico di Torino, då passade Amin Sarr på att slå till. Detta när han pressade Torino-keepern Vanja Milinković-Savić till en utspark som gick på svensken och in i mål.



Det var Sarrs fjärde mål i Serie A sedan han anslöt till klubben – och hans första på tolv matcher.



Matchen slutade till sist med ett oavgjort resultat, då Torino kvitterade matchen tre minuter efter Sarrs 1-0-mål.