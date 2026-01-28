Arsenal klara för final – Blackstenius målskytt

Arsenal slog FAR Rabat med 6–0 i Champions Cup

Stina Blackstenius blev målskytt och Smilla Holmberg fick starta sin första match för Arsenal.

Foto: Alamy

Women’s Champions Cup är en ny turnering där alla kontinentala mästare på damsidan möts. Arsenal som är regerande Champions League-mästare representerar Europa och i sin första match ställdes mästarna mot marockanska FAR Rabat. Då blev det storseger för Arsenal. Stina Blackstenius och Smilla Holmberg var med från start. Det var Holmbergs första start i Arsenal.

Stina Blackstenius blev matchens första målskytt när hon nickade in 1–0. Bara minuter senare kunde Frida Maanum sätta dit 2–0. Efter 20 minuter av matchen kunde Smilla Holmberg fixa en straff, då kunde Mariona Caldentey säkert sätta in till 3-0.

Olivia Smith satte dit 4–0 och Alessia Russo blev inbytt och tvåmålskytt.

Slutresultatet skrev till 6-0 och Arsenal är därmed klart för final i turneringen. I finalen väntar brasilianska Corinthians som under onsdagen slog ut Gotham med 1–0.