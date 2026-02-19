Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Arsenal tog en stabil seger – vidare till kvartsfinal

Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Arsenal tog emot OH Leuven under onsdagskvällen.
Då tog sig hemmalaget vidare efter en stabil seger.

Arsenals resa i Champions League fortsätter för de regerande mästarna. Under onsdagskvällen tog man emot OH Leuven.

Hemmalagets Alessia Russo gjorde matchens första mål i den 26.e minuten men bara en kort stund efter kunde Sara Pusztai kvittera. I 65:e minuten fick Arsenal straff och då kliv spanjorskan Mariona Caldentey fram och sköt in ledningen till 2–1. I slutet av matchen kunde Russo fastställa slutresultatet till 3–1.

Smilla Holmberg fick förtroende från start samtidigt som Stina Blackstenius saknades i matchtruppen.

Nu väntar kvartsfinal för London-laget.

