Arsenal vann Londonderbyt mot Chelsea

Chelsea tog emot Arsenal i Womens Super Leauge.

Då kunde bortalaget med Stina Blackstenius från start ta hem segern.

Chelsea välkomnade Arsenal för att spela ett Londonderby i Womens Super Leauge.

Johanna Rytting Kaneryd fick starta på bänken för Chelsea medan Stina Blackstenius fick förtroende från start i Arsenal. Första halvlek slutade mållös men i den andra halvleken kunde Alessia Russo assistera Beth Mead som blev matchens första målskytt och gav Arsenal ledningen. Bara ett fåtal minuter senare kunde Beth Mead assistera till Mariona Caldentey som utökade Arsenals ledning.

Matchen slutade 2–0 till Arsenal vilket nu gör att man enbart har ett poäng upp till andraplatsen och Chelsea.

Stina Blackstenius fick spela hela matchen medan Smilla Holmberg fick nöja sig med 10 minuter på plan. Rytting Kaneryd blev inbytt med 25 minuter kvar att spela.

Chelsea: Hampton – Bronze, Bright, Girma – Carpenter, Kaptein, Cuthbert, Baltimore, Reiten – Kerr, Thompson.

Arsenal: Borbe – Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe – Little, Caldentey – Mead, Russo, Foord – Blackstenius.