Arsenal vidare i FA-cupen – Martinelli med hattrick

Arsenal är vidare i FA-cupen.

Detta efter att ha besegrat Portsmouth med 4–1.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Arsenal mot Portsmouth i FA-cupens tredje omgång. Noterbart var att Viktor Gyökeres bänkats av tränaren Mikel Arteta. I stället startade Gabriel Jesus.

Det var Portsmouth som chockade ”Gunners” efter att ha tagit ledningen i den tredje minuten. Övertaget varade inte länge och efter 25 minuters spel hade bortalaget vänt på matchen efter ett självmål och en fullträff av Gabriel Martinelli.

I den andra halvleken dröjde det dryga fem minuter innan Martinelli gjorde sitt andra och ställningen var 3-1 till Arsenal. Brassen fullbordade sitt hattrick i den 72:a minuten och Arsenal gick vidare i FA-cupen.

Viktor Gyökeres spenderade hela matchen på bänken.